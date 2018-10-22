Güncelleme - Gaziantep'te Havaya Ateş Açan Asker İkna Edilerek Gözaltına Alındı

Gaziantep'te alışveriş merkezi (AVM) önünde uzun namlulu silahla havaya ateş açan asker ikna edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne gelen bir asker, uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.

Alışveriş merkezine giren askeri görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve askeri ekipler ile psikolog sevk edildi.

Ekipler tarafından ikna edilen asker, silahıyla teslim oldu. Gözaltına alınan asker, emniyete götürüldü.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, birliğinden firar ederek silahıyla alışveriş merkezine giren er M.T'nin, İl Emniyet Müdürlüğü

ekiplerince ikna edilerek teslim alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Olayda herhangi bir rehin alma durumu söz konusu değildir.

Can kaybı, yaralı veya hasar bulunmayan olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.