GÜNCELLEME - Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık iddiası

Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki göçmen sağlığı merkezlerinden elektronik eşya çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K.G, M.A.F. ve R.K.S. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.G. ve M.A.F, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin iki ayda 4 göçmen sağlığı merkezinden hırsızlık yaptığı öne sürüldü.

M.A.F'nin, hırsızlık suçundan 24 ayrı dosyasının bulunduğu ve cezaevinden 53 gün önce çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA