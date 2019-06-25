GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Tekstilkent Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi'ndeki ahşap masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 10 araçla yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürdüğü yangın, işletmede hasara neden oldu.

Kaynak: AA