Güncelleme - Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde Eşref Karcı (40) ile özel halk otobüsü şoförü A.T. arasında trafik ışıklarında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Karcı bıçakla ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan A.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.