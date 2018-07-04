Güncelleme - Fuhuş Yaptığı Kişinin Parasını Çaldığı İddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde, fuhuş yaptığı kişinin çantasından 1300 lira çaldığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Samsun-Ankara Karayolu Sarıışık mevkisinde otostop yapan T.H'yi otomobiline alan M.Ü. anlaşarak fuhuş yaptı.

Daha sonra kadını aracından indiren M.Ü, çantasındaki 1300 liranın olmadığını fark etmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu T.H'yi gözaltına aldı.

T.H, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan T.H, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.