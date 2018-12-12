Güncelleme - Fransa'da Strazburg Şehir Merkezindeki Silah Sesleri

Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bas-Rhin Valiliği, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıklayan valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

Paris Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberlerde, 29 yaşındaki saldırganın "Fiş S" olarak bilinen, takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedilirken, polisin dün sabah evine baskın yaptığı saldırganı bulamadığı belirtildi.