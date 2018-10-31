Güncelleme - Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedefleri Vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesindeki terör hedeflerine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesindeki terör hedeflerine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç-Birecik ilçeleri arasındaki sınır hattından Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK mevzilerini obüs bataryalarıyla ateş altına aldı.
Top atışlarıyla vurulan mevzilerdeki PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.
Obüs atışlarının, sınırın karşı tarafında tespit edilen terörist mevzilerine yönelik ve buralardan yapılan taciz ateşlerine karşılık meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki önlemleri sürüyor.
Ayn el Arap ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mevzileri, TSK unsurlarınca geçen hafta pazar günü de vurulmuştu.