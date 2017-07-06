Güncelleme - Filipinler'de 6,5 Büyüklüğünde Deprem
Filipinler'in orta kesiminde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in orta kesiminde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leyte kentine bağlı Masarayao'nın 3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 6,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Leyte Belediye Başkan Yardımcısı Elmer Codilla, dağlık kesiminde yer alan Kananga köyünde bir binanın deprem nedeniyle yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığını belirtti.
Codilla, binada kaç kişi bulunduğunu bilmediklerini kaydetti.