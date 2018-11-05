Güncelleme - Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Mahrem imam"larla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılıkça salıverildi, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun, Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale, Kırklareli ve Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 muvazzaf ile 4'ü kapatılan kara harp okulu öğrencisi, biri meslekten ihraç edilmiş asker olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 Kasım'da adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.