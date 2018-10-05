Güncelleme - Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 askerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan astsubay A.A. tutuklandı.

Zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik iki gün önce Samsun, Ankara, İstanbul, Van, İzmir, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Bursa, Adıyaman ve Tunceli'de operasyon düzenlenmiş, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen ve aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 12 asker ile meslekten istifa etmiş bir asker gözaltına alınmıştı.