Güncelleme - Fetö/pdy'nin Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Samsun merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun merkez ile Antalya, Denizli, Çankırı, Kocaeli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Bingöl, Sivas, Kayseri, Muğla ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, aktif görevdeki bir subay, bir doktor, 7 astsubay ile Trabzon'da aranan ve FETÖ'nün asker yapılanmasında örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen eski PTT Müdürü Coşkun K. ve kapatılan askeri okul öğrencisi 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 14 ilde 37 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19'u gözaltına alınmıştı.

Eski PTT Müdürü Coşkun K'nin ise Samsun'da saklandığı evde, kaçmak için özel bölme yaptırdığı, buradan dışarı çıkmaya çalışırken yakalandığı öğrenilmişti.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA