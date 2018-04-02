Güncelleme - Fetö'nün "Samsun Bölge Kadın Sorumlusu"Nun Eşi Tutuklandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül Kurt'un adliyeye sevk edilen eşi Süleyman Kurt tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen eşiyle gözaltına alınan Süleyman Kurt'un, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen zanlı, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Çift, 28 Mart'ta Amasya'daki hücre evinde yakalanmış, Yurdagül Kurt'un ByLock uygulamasına 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilmişti. Yurdagül Kurt, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.