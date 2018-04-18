Güncelleme - Fetö'nün "Samsun Bölge İmamı"Nın Eşi Yakalandı

Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 5 ilden sorumlu sözde " Samsun bölge imamı" Murat Elmas'ın eşi Günışık Elmas yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Elmas'ın gözaltına alınmasının ardından Eskişehir'de bulunan eşi Günışık Elmas'ın Samsun'a geldiğini tespit etti.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen Günışık Elmas'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Elmas, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ tarafından 2015 yılında Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu "Samsun bölge imamı" olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas, 10 Nisan'da Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalanmıştı.