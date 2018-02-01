Güncelleme - Fetö'nün "Mahrem İmamları"Nın "Gaybubet Evi"Nde Yakalanması

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, örgütün "gaybubet evi"nde yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan, örgütün kentteki "emniyet imamları" oldukları öne sürülen din kültürü öğretmeni Mustafa Şahin ve bilgisayar öğretmeni Coşfer Öztokatlı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen Atakum ilçesindeki ikametgahta gözaltına alınan 3 kişiden "mahrem imam" olduğu iddia edilen öğretmen Halil Berik, daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.