Güncelleme - Fetö'nün "Mahrem İmamı" ve Eşi Hücre Evinde Yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamı" ile "örgüt ablası" olan eşi, hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Ç. ve eşi Büşra Ç'nin, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, arandığı öğrenilen çifti gözaltına aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "zanlıların yanlarında 3 aylık ve 2 yaşındaki çocukları olduğu halde gözaltına alındığı ve bebeğin annesini emmesine izin verilmediği" yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Çiftin FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, Büşra Ç'nin de örgütte "abla" olarak görev yaptığının tespit edilmesi üzerine haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, çiftin ifadeden kaçmaları ve uzun zamandır kendilerine ulaşılamaması nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

"Örgütün ablası" sahte kimlikle yakalandı

Açıklamada, bu çerçevede çiftin gözaltına alındığı, çocuklarının da aynı gün akrabalarına teslim edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların gözaltına alınmaları söz konusu değildir. Yakalama sırasında şüpheli Büşra Ç'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirilmiştir. Çiftin gözaltına alındığı andan itibaren anneye bağımlı çocuk için muntazaman emzirme imkanı sağlanmıştır, bunun için Samsun Emniyet Müdürlüğü binasında modern şartlarda hazırlanmış odalar kullandırılmıştır. Çocukların, ihtiyaçları için sık aralıklarla annelerinin yanına getirilmelerine imkan tanınmış, herhangi bir mağduriyet yaşanmasına fırsat verilmemiştir."

Çiftin ifade alma ve diğer adli işlemlerinin hızla yürütüldüğü ve yasal sürede yetkili hakim huzuruna çıkarılacakları belirtilen açıklamada, "Bu açıklamalar dışındaki haber, yorum ve algı oluşturmaya yönelik değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.