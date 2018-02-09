Güncelleme - Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Sakarya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik, "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdiği" tespit edilen şüpheliler için Sakarya merkezli Şanlıurfa, Sivas, Ağrı, Erzurum, İstanbul, Mardin, Kayseri, Muğla illerinde yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden bir muvazzaf uzman çavuş savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden KHK ile ihraç edilen bir eski üsteğmen tutuklanırken, 7 muvazzaf astsubay çavuş ve 3 askeri öğrenci adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin Bodrum'da askeri fırkateynde görev yaptığı sırada Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince, Sahil Güvenlik botuyla gemiye gidilerek gözaltına alınan astsubay S.S.B. olduğu öğrenildi.