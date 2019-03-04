Güncelleme - Fetö'nün Kripto Yapılanmasına Operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 şüpheli daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 19 ildeki adreslere düzenlenen operasyonda aralarında halen görevde olan askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli daha yakalandı.

Böylece hakkında yakalama kararı bulunan 50 şüphelinin tamamı gözaltına alınmış oldu.

Kaynak: AA