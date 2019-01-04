Güncelleme - Fetö'nün Deniz Kuvvetleri Yapılanmasına Operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 35 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10'u muvazzaf 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.
Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.