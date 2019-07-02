GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 25 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 40 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA