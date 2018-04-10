Güncelleme - Fbı, Trump'ın Avukatının Ofisini Bastı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında çok sayıda dokümana el konulduğu bildirildi.

Amerikan medyasındaki haberlere göre Cohen'in ofisine gelen FBI yetkilileri, ellerindeki arama belgesini göstererek ofisin her yerinde arama yaptı.

Ofisteki çok sayıda basılı ve on-line dokümana el koyan FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı kadına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü kaydedildi.

Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.

Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz" olduğunu savundu. Ryan, müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirdi.

Amerikan kamuoyunda daha önce Cohen'in adı, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Daniels'e "susması karşılığında" 130 bin dolar ödeme yaptığı açıklamasıyla gündeme gelmişti. Daha önce konuyla ilgili konuşmamayı tercih eden Trump, geçen hafta sonu söz konusu ödemeyle ilgili "bilgisinin olmadığını" ifade etmişti.

"Tamamen bir cadı avı"

ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Michael Cohen'in ofisine FBI tarafından baskın yapılması ve birçok evraka el konulmasına ilişkin "çok çirkin" nitelemesinde bulundu.

Beyaz Saray'da ABD'li komutanlarla Suriye'deki son durumu görüşmek üzere bir araya gelen Trump, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avukatı Cohen'in ofisinin FBI tarafından aranmasına tepki gösteren Trump, "Çok çirkin bir olay. Tamamen bir cadı avı. Bunu uzun zamandır söylüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı bildirilmiş olsa da Trump, soruşturmayı yürüten ve Cohen'in ofisinin aranması konusunda da tavsiye mektubu gönderen Robert Mueller'e yüklendi.

Suriye ve ulusal güvenliği ilgilendiren birçok önemli konuyla ilgilendikleri bir ortamda bir yıldır bir "cadı avı" ile uğraştıklarını savunan Trump, "Açıkçası bu aşağılayıcı bir durum ve ülkemize yapılan bir saldırı. Bu, üzerine kurulu olduğumuz şeylere bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.