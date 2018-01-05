Güncelleme - Fatih'te Yangın

Fatih'te bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, Suriye uyruklu bir kadın hayatını kaybederken, 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Karagümrük Mahallesi, Melek Hoca Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekibi, dairede bulunan Suriye uyruklu Nur Amori, çocukları Jud (2) ve iki aylık bebeği Juri ile yeğeni Muhammed Hasan Amori'yi (6) evden çıkarırken, dumandan etkilen anne ve çocuklara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Anne ve çocukları daha sonra hastaneye kaldırıldı.



Nur Amori, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, çocukların tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Bu arada Amori'nin eşi Maaz Amori'nin nakliye işi yaptığı öğrenildi.