Güncelleme - Eskişehir'de Anız Yangını Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Eskişehir'de çıkan anız yangınının ardından çevreye yayılan duman dolayısıyla düşen görüş mesafesi nedeniyle, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunun 45. kilometresindeki Kaymaz mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.



Yangında ortaya çıkan duman, rüzgarın etkisiyle karayoluna doğru ilerledi. Bu sırada görüş mesafesinin düşmesi sonucu 14 araç çarpıştı.



Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.





Öte yandan kaza nedeniyle aralıklarla kapanan Sivrihisar-Eskişehir karayolu, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.