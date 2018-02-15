Güncelleme - Emniyete Ekmek Arasında Hap Götürünce Yakalandı
Samsun'da uyuşturucudan gözaltındaki arkadaşına, ekmek arasında uyuşturucu etkisi bulunan hap götürürken yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da uyuşturucudan gözaltındaki arkadaşına, ekmek arasında uyuşturucu etkisi bulunan hap götürürken yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kürşat C'nin üç kişiye sentetik uyuşturucu sattığını tespit etti.
Şüpheliyi yakalayan ekipler, sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan Kürşat C. emniyete götürüldü.
Nezarethaneye alınan Kürşat C'ye yemek getirdiğini söyleyen Mürsel O, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine gitti.
Ekmek arası tavuk döneri kontrol eden ekipler, ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu etkisi bulunan 4 hap buldu.
Zanlı, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kürşat C. tutuklandı, Mürsel O. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.