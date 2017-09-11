Güncelleme - Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Suriye uyruklu 18 kaçağı yasa dışı yollarla yurt dışına geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.



Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin takibinde olan bir tekneye Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları sırada Karaada açıklarında operasyon düzenlendi.



Ekiplerce durdurulan teknede yapılan aramada, 18 Suriye uyruklu ile 2 organizatör yakalandı.



Suriye uyruklular, işlemler için Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.G. ve C.G. ise çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.