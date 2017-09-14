Güncelleme - Edebiyat Öğretmeni Trafik Kazasında Öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sultan Esra Soylu, servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Anadolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Soylu'ya, Çiğli'den Konak yönüne giden Ramazan K'nin kullandığı 35 S 71005 plakalı servis midibüsü çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soylu'nun öldüğü belirlendi.



Soylu'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Sürücü Ramazan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen sürücü tutuklandı.



İki çocuk sahibi Sultan Esra Soylu'nun, Büyük Çiğli Anadolu Lisesinde görev yaptığı ve 15 yıllık Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olduğu belirtildi.