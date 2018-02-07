Güncelleme - Düzce'de Fetö/pdy Operasyonu

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yakın kurumlarda çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'yle bağlantısı bulunan kurumlarda çalışan M.B, M.G, N.S, S.U. ve M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, M.G. tutuklandı. N.S, S.U. ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.