(GÜNCELLEME) Didim'de villada yakalanan terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi
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(GÜNCELLEME) Didim'de villada yakalanan terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

(GÜNCELLEME) Didim'de villada yakalanan terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde bir villada yakalanan terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir villada yakalanan terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 23 Haziran'da Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Didim'deki bir villaya özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonla yakalanan Ü.D (57), İ.B. (46), B.K. (44) ve A.T'nin (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi, işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine götürüldü.

Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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(GÜNCELLEME) Didim'de villada yakalanan terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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