Güncelleme - Denizli'de Tırla Çarpışan Tankerde Patlama: 3 Ölü, 4 Yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda, Sarayköy ilçe merkezinin Aydın yönündeki çıkışında orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan bir tırla yakıt tankeri çarpıştı.



Çarpışmanın ardından yakıt tankeri büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra yangın çıktı.



Ayrıca yoldan geçen en az 4 araçta da yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü olay yerinde trafik akışı çift yönlü olarak kapatıldı.



"Burası savaş alanına dönmüş durumda"



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.



Milletvekili Tin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayköy'de dün öğleden sonra çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi verdiği sırada patlama olduğunu söyledi.



Kazayla ilgili bilgileri paylaşan Tin, "İlk belirlemelere göre 3 ölü, 4 yaralı var. Burası savaş alanına dönmüş durumda. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Müdahale ediliyor. Şu anda biz de şaşırmış durumdayız. Yangını söndürmek üzere çalışma yapılırken ana yol üzerinde bu felaketin yaşanıyor olması bizi tedirgin ediyor." diye konuştu.



Yol trafiğe açıldı



Yanan araçlardan çıkarılan 3 ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderdi. Yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazanın ardından çift yönlü olarak yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan Denizli-Aydın karayolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından açıldı.



Patlama nedeniyle tankerden kopan parçaların yaklaşık 1 kilometrelik alana saçıldığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesine ait dozer taşıyan tıra, sürücüsünün karayolunda manevra yapmaya çalıştığı sırada yakıt yüklü tankerin duramayarak çarpmasıyla kazanın meydana geldiği öne sürüldü.



Patlama anı cep telefonu kamerasından canlı yayında



Kazayı görerek yolda duran Ersin Dere, cep telefonuyla bir sosyal paylaşım sitesinden canlı yayın yaptığı sırada patlama anını görüntüledi.



Görüntülerde, kazanın ardından kayda giren Dere'nin önce olayı anlatması, patlama sonrası ise aracına gitmesi yer aldı.