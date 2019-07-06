GÜNCELLEME - Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki mevlit yemeğine katılan 11'i çocuk 21 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin bir yakını için okutturduğu mevlitte davetlilere tavuk, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Yemekten sonra bazı kişilerde kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Sarayköy Devlet Hastanesine başvuran 11'i çocuk 21 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişinin ifadesine başvurdu.

Yemeklerden alınan numunelerin inceleme için laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA