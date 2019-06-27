GÜNCELLEME - Deniz paraşütündeyken fenalaşan turist hayatını kaybetti

Antalya'da deniz paraşütüyle uçuş yaptığı sırada fenalaşan turist yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otele ailesiyle tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), eşi ve torunuyla deniz paraşütüne bindi.

Abedalaziz, paraşütün havalandığı sırada fenalaştı.

Turistin fenalaştığını fark eden paraşütün bağlı olduğu sürat teknesinin kaptanı, yavaşlayarak paraşütü denize indirdi. Tekneye alınan Abedalaziz, sahile çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Filistinli turist, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan turistin kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

"Paraşütün ipi kopmadı"

Abususenenh Abedalaziz'in hayatını kaybetmesiyle ilgili Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin ve su sporları şirketinin yetkilisi Ali Said Özkan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deniz paraşütünün ipinin kopması veya düşmesinin söz konusu olmadığını belirten Çetin, "Böyle bir durum olsa turistin yanındaki çocuk ve kadın da zarar görürdü. 50 metreden denize düşen bir kişi, denizin beton etkisi yapması nedeniyle çok ciddi kırık ve yaralanmalara maruz kalır. Tekne kaptanı vefat eden kişide anormallik olduğunu fark edip kısa sürede müdahale edebilmek adına ustaca denize indirip müdahale etmiştir." dedi.

Abedalaziz'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini aktaran Çetin, otopsi sonunda hazırlanacak adli tıp raporunun ölüm nedenini ortaya koyacağını kaydetti.

Özkan da tüm uçuşlar öncesinde turistlere her türlü bilgilendirmeyi yapıp, gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.

Turistin paraşütünün ipinin kopmadığını ve denize düşmediğini ifade eden Özkan, polisin araştırmalarını yaptığını ve söz konusu paraşüte incelenmek üzere el konulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA