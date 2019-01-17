Güncelleme - Dedektif Gibi Komşu Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı
Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T'ye attı.
Alkan T'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı K.A. (36) ile K.İ'nin (37) yaptığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ve K.İ, tutuklandı.
Kaynak: AA