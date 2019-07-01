GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palace Hotel'de basına kapalı gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada, misafirperverliği için Toşihiro Nikai'ye teşekkür etti.

Bugün son derece verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Sadece siyasi ve ekonomik alanda değil kültürel ve bilimsel alanda da iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, "Malum Japonya ile aramızdaki en kritik projelerden biri İstanbul'da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu üniversitenin kısa zamanda faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Yer tahsisi bütün bunlar yapılmış vaziyette." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılını Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini anımsatarak, "Sene boyunca düzenleyeceğimiz programlarla Türkiye'nin zengin kültürel birikimini Japon dostlarımıza yakından tanıtmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" adlı Topkapı Sarayı sergisinin Tokyo'da çok yoğun bir ilgiyle karşılandığını öğrendiğini dile getiren Erdoğan, 170 bin Japon sanatseverin bu sergiyi ziyaret etmesinin Türk kültürüne yönelik merakın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofukuji Tapınağı'nda açılan Ara Güler Sergisi'nin de aynı ilgiyi doğuracağına inandığını anlattı.

Asya'nın doğu ve batı ucunda yer alan Türkiye ve Japonya'nın birbirinden öğreneceği pek çok şey bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Bizler her ne kadar farklı dilleri konuşsak, birbirimize binlerce kilometre uzakta olsak da kültürel noktada pek çok ortak yanımız var. Aile bağlarına verilen önem, saygı, çalışkanlık, cesaret, mücadele, disiplin paylaştığımız bu ortak değerlerin başında geliyor. Türkler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadıkları onca acıya ve işgale rağmen nasıl yeniden ayağa kalkmayı başarmışlarsa Japon halkı da İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihi bir başarıya imza atmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugün dünyanın en büyük 17. ekonomisi durumundadır. Japonya ise teknoloji, otomotiv ve nükleer enerji gibi alanlarda tüm dünyada söz sahibidir. Japon firmaları ülkemizde birçok mega projeyi hayata geçirmişlerdir. Asrın projelerinden olan Marmaray, kadim İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuna saygı gösterilerek tasarlanmış ve hizmete açılmıştır. İzmit Körfezi'nin iki yakasını birleştiren Osmangazi Köprüsü de yine iki ülke arasındaki başarılı çalışmalardan bir tanesidir. Önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum."

"İkili ticaretimizi de daha dengeli bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor"

Türkiye'de halihazırda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğine işaret eden Erdoğan, "Japon yatırımcıların Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmalarını, mevcut yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım miktarını daha artırmalarını istiyoruz. 2018 yılında Japonya'ya ihracatımız yaklaşık 480 milyon dolarda kalırken ithalatımız 4 milyar doları aşmıştır. İkili ticaretimizi de daha dengeli bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Türkiye ile Japonya arasında imzalanacak ekonomik ortaklık anlaşması ticari iş birliğimizin önünü daha da açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya nüfusunun yaşlanması sebebiyle iş gücü ihtiyacı olduğunu bildiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye eğitimli, dinamik, kalifiye ve genç nüfusuyla bu konuda Japonya'ya destek olabilir. Sizden hem ticari iş birliğimizin ilerletilmesi hem de Türk işçilerin Japon iş gücü piyasasında yerini almaları için bize destek olmanızı bekliyorum." dedi.

"Partiler arası diyaloğu da geliştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Sekreter Toşihiro Nikai'nin Japon siyasetinin en kıdemlilerinden biri ve uzun yıllar iktidarda kalan bir partinin mensubu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her iki parti de aslında uzun yıllar iktidarda kalma imkanını buldu, gücünü ortaya koydu. Bu tabii bir hakim parti anlayışı demektir. Aramızda hükümetler arası diyaloğun artırılmasını konuşurken aynı zamanda partiler arası diyaloğu da geliştireceğiz, bunu geliştirmeliyiz diyorum. Böylece partiler arası tecrübe paylaşımını süratle başlatmamızda büyük fayda var. Bu çerçevede sizlere taslak bir iş birliği protokolünü de iletebiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Kaynak: AA