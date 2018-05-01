Güncelleme - Çorum'daki Cinayet

Çorum'da eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Çöplü Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Hanife B'yi (64) başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Ali B'nin (64) emniyetteki işlemlerini tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Ali B, adliyeye girişinde, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorusuna "Hiç pişman değilim." yanıtını verdi.

Zanlının emniyetteki sorgusunda da yaklaşık 40 yıldır evli olduğu eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Çöplü Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile eşi Hanife B, evlerinde önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B, eşinin başına çekiçle vurmuştu. Çarşı Polis Merkezi Amirliğine dün sabah saatlerinde teslim olan zanlının, cinayet itirafının ardından olay yerine giden polis ekipleri, 4 çocuk annesi Hanife B'yi yatak odasında ölü bulmuştu.