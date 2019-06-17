GÜNCELLEME - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem

Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletindeki Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde yerin 16 kilometre altında 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, depremde yaralananların olduğu ve bazı binaların hasar gördüğü belirtildi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Kaynak: AA