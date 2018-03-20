Güncelleme - Çiftlik Bank'a Bursa'da Soruşturma
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank mağdurlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank mağdurlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olan 500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular neticesinde Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.
34 araç el konulacak
Soruşturma kapsamında, merkez Nilüfer ilçesindeki Bursa Gıda Toptancıları Sitesi'nde Çiftlik Bank'a ait ürünlerin dağıtımının yapıldığı bir iş yerinin önünde atıl durumda bekleyen araçlarla ilgili inceleme başlatıldı.
22'si Çiftlik Bank logosu giydirilmiş 34 aracın bulunduğu iş yerinin önünde polis güvenlik önlemi aldı.
Araçlara Başsavcılık tarafından el konulacağı öğrenildi.