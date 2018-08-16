Güncelleme - Çanakkale'de Feribot Karaya Oturdu

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan ve makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle karaya oturan feribottaki 170 yolcu tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ AŞ'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.



Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota, limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı.



İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu.

Bölgede yapılan incelemenin ardından Sahil Güvenlik botuyla yolcuların tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

"64 aracın tahliyesi de gerçekleşecektir"

GESTAŞ AŞ'den yapılan yazılı açıklamada ise feribottaki 170 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gemimiz, filomuzdaki bir diğer gemimiz ve Sahil Güvenlik desteğiyle bulunduğu yerden alınacak ve iskeleye yanaştırılarak içerisindeki 64 aracın tahliyesi de gerçekleşecektir." denildi.

"Kaza üzdü ama ölüm veya yaralama olmaması sevindirici"

Çeşitli programlara katılmak üzere Gelibolu ilçesinde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da söz konusu olaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Feribotun sahile çok yakın bir mesafedeyken teknik arıza yaşandığını ifade eden Turan, "Bunun üzerine kaptanımız çok doğru bir kararla çapasını atarak gemiyi durduruyor. Kaza bizi üzdü ama yaralanma veya ölüm olmaması mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.