Güncelleme - Çaldıkları Kamyonet Arızalanınca Minibüsle Çekmişler
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kamyonet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kamyonet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Yeni Mahalle Bilgi sokakta H.Y'ye ait 41 LH 848 plakalı kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin bölgeye geldikleri minibüsün plakasını tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, minibüs sahibi A.C. (50) ile A.D. (33) İstanbul'da gözaltına alındı.
Benzer suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Şüphelilerin düz kontak yöntemiyle çaldıkları kamyoneti, arızalanması üzerine A.C'ye ait minibüsle çektikleri, yolda minibüsün bozulmasıyla da tekrar çalıştırmayı başardıkları kamyonete minibüsü bağlayarak götürdükleri öğrenildi.
Öte yandan zanlıların minibüsle kamyoneti çekme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, minibüsle çekilerek götürülen kamyonetin Anadolu Otoyolu Batı İzmit Gişeleri'nden geçişi görülüyor.