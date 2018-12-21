Güncelleme - Bursa Merkezli Fetö/pdy Soruşturması
Bursa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9'u muvazzaf 18 zanlı gözaltına alındı.
Bursa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9'u muvazzaf 18 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen emekli albay, yarbay, 2 üsteğmen, meslekten ihraç edilen üsteğmen, teğmen, 9 astsubay, emekli astsubay ve 2 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı alındı.
Güvenlik güçleri, 9'u muvazzaf 18 şüphelinin yakalanması için Bursa ile 10 ilde 11 farklı adrese yönelik çalışma başlattı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.