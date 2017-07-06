Güncelleme - Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının kiralanan mobilya üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tekstil bölümüne de sıçradı.



Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kestel Belediyesi itfaiyeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



10 itfaiye aracı ve 2 arazöz ile müdahale edilen yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, bazı işçiler, fabrikanın önünde park halinde bulunan ve sahiplerine ulaşılamayan araçları iterek uzaklaştırmaya çalıştı.



Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Tekstil, dokuma ve iplik alanında faaliyet gösteren ve yaklaşık 5 bin 200 metrekare kapalı alana sahip fabrika ve mobilya bölümü, yangında kullanılamaz hale geldi. Bölgede, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.