Güncelleme - Bursa-Ankara Karayolu Ulaşıma Açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın çarptığı MOBESE direğinin devrilmesi nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Bursa-Ankara karayolu yeniden açıldı.



Bursa-Ankara karayolunun 40'ncı kilometresinde, ilçe merkezinin Bursa çıkısında Ahmet Arslan yönetimindeki 41 YE 566 plakalı tır, MOBESE kameralarının bağlı olduğu direğin ayağına çarptı.



Geri dönüşüm malzemesi yüklü tır şarampole devrildi, çarpmanın etkisiyle yıkılan direk nedeniyle duble yol iki yönlü ulaşıma kapandı.



Kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi.



Tırın kupasında sıkışan sürücü, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Karayolunun ulaşıma kapanmasının ardından iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



İtfaiye ekiplerince kesilen MOBESE direğinin parçaları, çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına taşındı.



Yaklaşık bir saat çift yönlü ulaşıma kapanan karayolu, direğin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.



Şarampole devrilen tırın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.