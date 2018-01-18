Güncelleme - Boşanan Çiftin Adliye Önünde Kavgası

Samsun'da boşandığı eşinden şiddet gördüğünü iddia eden kadın ve yakınlarıyla, koruma tedbirinin ihlali davası öncesinde adliyeye gelen eş arasında yaşanan arbedeye polis müdahalede bulundu.

Koruma tedbirinin ihlali davası bulunan Deniz Ceylan ve yakınları, dava öncesinde basın açıklaması için Samsun Adalet Sarayı önünde toplandı. Bu sırada Ceylan'ın boşandığı eşi İlker Lazoğlu'nun adliyeye geldiğini gören kız kardeşi Derya ve babası Engin Ceylan bu kişiye tepki göstererek, saldırdı. Grup üyeleri de Lazoğlu'na tepki gösterdi.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından adliyede görevli polis memurları olaya müdahale etti. Taraflar polis nezaretinde koruma tedbirinin ihlali davası için 1. Aile Mahkemesi duruşma salonuna götürüldü.

Lazoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada boşanma sürecindeki eşine ve yakınlarına tepki göstererek, suçlamalarda bulundu.

Basına kapalı görülen davada, şüpheli sıfatıyla hakim karşısına çıkan Lazoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mağdur sıfatıyla ifade veren Ceylan ise, Lazoğlu'nun kendisine şiddet uyguladığını belirterek şüphelinin beyanlarını kabul etmediğini kaydetti. Mahkeme heyeti, şüphelinin hakkında verilen tedbir kararı gereklerine aykırı hareket ettiğinden, tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına ve sayısına göre şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından adliyeye önünde basın açıklaması düzenleyen Ceylan, mahkeme kararını zafer olarak nitelendirdiğini belirterek, "Çok iyi oldu. Daha yeni başlıyoruz. 7 gün zorlama hapsi verildi. İtiraz hakkı olsa da bir hakim bir başka hakimin kararını bozmayacaktır. Hakim gereken cezayı kendisine verdi. Şu an çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Biz burada arkadaşlarla bir açıklama yapmak için toplandık. Kendisi saldırgan olduğu için yine saldırganlığını göstermiş oldu. Başlangıçta sinir bozucu olsa da yaptığı hatanın farkına varmıştır, sanırım." dedi.

Ceylan, daha önce CHP İl Başkanı Tufan Akcagöz ile il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, eski eşinin kendisini tehdit edip darbettiğini öne sürmüştü.