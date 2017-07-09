Güncelleme - Bodrum'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ve tarım arazisine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.



Gürece Mahallesi'nde yol kenarındaki kuru otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alana sıçradı.



Yerleşim alanına doğru ilerleyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteriyle havadan, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yerden müdahale edildi.



Çevrede oturan bazı kişiler, tarım arazilerine sıçrayan yangını kovalarla su taşıyıp söndürmeye çalışırken bazıları da yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu.



Yangın ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 2,5 saat sonra kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmasının sürdüğü yangında 7 hektarlık alan hasar gördü.



Yangının bir iş yerinin atıklarının imha edilmesi için yakılan ateşten çıktığı ileri sürüldü.



Yangını söndürmek isterken hafif şekilde yaralanan iki kişinin Bodrum Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildiği öğrenildi.