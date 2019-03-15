Güncelleme - Bingöl'de Çığ Düştü

Güncelleme - Bingöl'de Çığ Düştü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.

Güncelleme - Bingöl'de Çığ Düştü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.


Yolda mahsur kalanlar, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresi yetkilileri, bölgede kar erimesinden dolayı yaşanabilecek çığ düşmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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