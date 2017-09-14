Güncelleme - Bilecik'e Sıçrayan Orman Yangını

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırlarına sıçrayan ve devam eden orman yangınına ilişkin, "Bakanlığımızın, devletimizin tüm imkanları bu konuda seferber edilmiş durumda. İnşallah en yakın zamanda kontrol altına almayı ümit ediyoruz." dedi.



Domaniç'te 10 Eylül'de başlayan ancak kontrol altına alınamayarak Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda arazöz ve dozerle müdahale edilen alevlerin etrafı çevrilmeye çalışılıyor.



Dodurga bölgesinden yoğun rüzgar nedeniyle Sofular ve Muratdere yönüne ilerleyen yangın alanında, sabah erken saatlerden itibaren 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yeniden çalışmalarına başladı. Ekipler, alevlerin aniden parladığı bölgeye anında müdahale ederek, yangının yayılmasını engelliyor.



İl Jandarma Alay Komutanlığından gelen 300 asker çalışmalara katılırken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgede yangın söndürme çalışmalarını koordine ediyor.



Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.



Yangının ilerlemesini önlemek için alanın dozerlerle çevrildiğini anlatan Karacabey, şöyle konuştu:



"Dünden bu yana sürekli gece de çalışmalarımız devam ediyor. Helikopter ve uçaklar hava karardığı için çalışamadı ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale ettik. Şu anda yangının dört bir tarafında iş makineleri, arazözlerimiz, yangın söndürme araçlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Yangının ilerleme istikametindeki şeridi tamamladık. Şu anda ilerleme yönünü kestik ancak yanmış sahanın kenarına yakın kısımlarında yer yer yanmalar devam ettiğinden dolayı kontrol altına alma çalışmalarımız henüz tamamlanmadı. Ancak ekiplerimiz aralıksız 24 saat biz de başlarında olmak üzere çalışıyoruz. Bakanlığımızın, devletimizin tüm imkanları bu konuda seferber edilmiş durumda. İnşallah en yakın zamanda kontrol altına almayı ümit ediyoruz."



Karacebey, tepe bölgelerde devam eden yangın olmadığını, rüzgarın dünden beri yön değiştirmemesinin mücadeleye katkı sağladığını vurguladı.



"Şu anda kontrol altına alındı demek teknik olarak söylenemez"



Yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirten Karacabey, şöyle devam etti:



"Şu anda kontrol altına alındı demek teknik olarak söylenemez. 'Kontrol altına alındı' demek dumanın tütmemesi demektir. Şu anda yer yer tüten dumanlar var. Bunlar yanmış sahanın içinde ama kenarına yakın noktada da olduğu için herhangi bir şiddetli rüzgarda bu tamamen doğal bir olay aslında patlayabilir. Yıldırım düşmesi ne kadar doğal bir olaysa yangının devam etmesi de aynı şekilde."



Karacabey, bölgedeki ağaçların altında uzun süre yanan organik madde birikimi olduğuna işaret ederek, "Buradaki ormanın diğer ormanlardan farklı bir hususiyeti var. Akdeniz ve Ege'deki ormanlarda kızılçam ağaçları vardır. Onlar yanar ve geçer. Buradaki ağaçlar, türleri itibarıyla altında organik madde birikimi var. Onların yanması uzun sürüyor. Bundan dolayı kontrol altına alma çalışmaları uzun sürdü. Normal şartlarda burası eğer kızılçam ormanı olmuş olsaydı daha kısa sürede kontrol altına alınabilirdi." ifadelerini kullandı.