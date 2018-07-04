Güncelleme - Bıçakladığı Arkadaşını Hastaneye Götürdü

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra hastaneye götüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gürgenyatak Mahallesi'nde Sırrı G. ile alkol aldığı arkadaşı Mesut O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sırrı G, bıçakla Mesut O'yu karın bölgesinden yaraladı.

Mesut O'yu daha sonra otomobille Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Sırrı G, polis tarafından gözaltına alındı.

Mesut O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.