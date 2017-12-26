Güncelleme - Beyoğlu'nda İş Yeri Yangını

Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Alınan bilgiye göre, Karaköy Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 5. katındaki led imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.





İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.





Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.





Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.



Belediyeden açıklama



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu iş yerinde doğal gaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Patlama nedeni araştırılıyor." denildi.