Güncelleme - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsünün il merkezine 6 kilometre kala Kayışkıran mevkisinde yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre otobüste 22 yolcunun bulunduğunu belirten Pehlivan, "Maalesef 2 yolcumuzun hayatını kaybettiği tespit edildi, yaralılar da şu anda birisi biraz ağır olmak üzere hepsinin hastaneye sevki gerçekleştirildi." dedi.

Pehlivan, olay gerçekleşir gerçekleşmez 112 Acil, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ekiplerinin olay yerine intikal ederek müdahalelerin yapıldığını ifade ederek, hastaneye kaldırılan yaralılardan hayatını kaybedenin olmamasını diledi.

Kaynak: AA