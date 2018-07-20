Güncelleme - Bartın Irmağı'nda Varil İçerisinde Ceset Bulunması

Bartın Irmağı'nda, varilin içine sıkıştırılmış ceset bulunmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kemerköprü Mahallesi'ndeki ikametinde tartıştıkları Şükrü Keskin'i öldürdükten sonra varil içine sıkıştırıp Bartın Irmağı'na attıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.A. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarıldıkları sırada gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz? Siz mi kestiniz?" sorusuna, zanlılardan H.G, "Evet biz kestik" şeklinde yanıt verdi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye zevk edilen zanlılar, "kasten adam öldürme", "hırsızlık" ve "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı.



Önceki gün ırmakta balıkçı teknesiyle gezen bir vatandaş, Orduyeri Köprüsü mevkisindeki su yüzeyinde içinde ceset bulunan varil görmüş, olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, yakınlarının 15 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu, sebze meyve halinde çalışan 35 yaşındaki Şükrü Kesgin'e ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili S.A. ve H.G. gözaltına alınmıştı.