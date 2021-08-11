GÜNCELLEME Balık avlamak için tekneleriyle göle açılan 5 arkadaştan biri kayboldu

Konya'da balık tutmak için tekneleriyle Beyşehir Gölü'ne açılan 5 arkadaştan kaybolan Mevlüt Uyanık, 20 saat sonra kurtarıldı.

Konya'da balık tutmak için tekneleriyle Beyşehir Gölü'ne açılan 5 arkadaştan kaybolan Mevlüt Uyanık, 20 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Öğretmenevi'nde aşçılık yapan Mevlüt Uyanık ile 4 arkadaşı, dün akşam saatlerinde 5 farklı tekneyle balık tutmak için göle açıldı.

Aniden çıkan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar tekneleri sürüklemeye başladı. Uyanık'ın arkadaşları Şaban Avcı ile Ramazan Akkaş, tekneleriyle yakındaki Ömer Çavuş Adası'na çıkmayı başardı.

Avcı ve Akkaş'ın ihbarı üzerine bölgeye Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı bot sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu tekneleriyle açıklarda sürüklenen Uyanık'ın diğer arkadaşları Ümit Karademir ile Hasan Avcı'yı kurtardı.

Gölde teknesiyle kaybolan Mevlüt Uyanık için de su yüzeyinde arama çalışmaları başlatıldı.

Beyşehir Gölü'ne AFAD, Polis Su Altı Arama Kurtarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopter de havadan yaptığı arama tarama faaliyeti ile kaybolan tekneyi bulmaya çalıştı.

20 saat sonra sağ olarak bulundu

Karaburun Plajı açıklarında suda yüzen ve yardım isteyen bir kişinin olduğunu fark eden plaj görevlileri jetbotla o bölgeye gitti.

Yardım isteyen kişinin yaklaşık 20 saattir aranan Mevlüt Uyanık olduğu tespit edildi.

Uyanık, gölde ağ sererken şiddetli fırtınada dengesini kaybedip tekneden düştüğünü belirtti.

Karaburun Plajı Sorumlusu Suat Sarıoğlan, 3-4 kilometre açıklardan bir ses duyduklarını belirterek, "Bir kişinin yardım istediğini gördük. Hemen jetbota haber verdik. Bilinci açıktı, cankurtaranlar gerekli ilk yardımı yaptı. Allah ailesine bağışladı, geçmiş olsun." dedi.

Uyanık, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar