Güncelleme - Azerbaycan'da Yangın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde çıkan yangında 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangın söndürüldü.



Resmi makamlar, olay yerinde 25 kişinin cesedinin bulunduğunu, 30 kişinin kurtarıldığını ve bunlardan 3'ünün hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik arızası nedeniyle çıktığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma açılırken, Aliyev'in talimatıyla Başbakan Yardımcısı Abid Şerifov başkanlığında, içişleri, olağanüstü haller, sağlık, maliye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlarıyla devlet güvenlik servisi başkanından oluşan komisyon kuruldu.

Aliyev'in talimatı gereği hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi yardım yapılacak, yaralıların tedavisini devlet üstlenecek ve yeni bir Uyuşturucu Tedavi Merkezi inşa edilecek.